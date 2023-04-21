Смольянинов не появится во втором сезоне телесериала «Выжившие»

Сбежавший из РФ Артур Смольянинов не будет принимать участие в работе над вторым сезоном телесериала «Выжившие».

Новый фильм поставит Евгений Емелин. Креативным продюсером проекта стал Андрей Прошкин.

К своим ролям вернутся многие актеры, сыгравшие в первом сезоне сериале. Это Дарья Савельева, Алексей Филимонов, Виталия Корниенко, Сергей Бондарчук, Анна Слю. К тому же, появятся новые персонажи в исполнении артистки Федора Лаврова и Мариэтты Цигаль-Полищук. Как именно уберут из сюжета персонажа, которого в первом сезоне сыграл Артур Смольянинов, пока что неизвестно.

Премьера «Выжившие» состоялась на фестивале Realist Web Fest в 2021 году. Съемки второго сезона сериала пройдут в Оренбургской области и Москве. Продлятся они до июля 2023 года.