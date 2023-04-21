Татарский певец Динар Рахматуллин найден мертвым в музыкальной звукозаписывающей студии РТ

33-летнего певца Динара Рахматуллина обнаружили мертвым в одной из музыкальных звукозаписывающих студий Татарстана. Об этом вчера вечером сообщило издание StarHit, ссылаясь на социальные сети родственников покойного певца.

«Динар сегодня умер. В пятницу провожаем его в последний путь. Всем, кто любит его творчество, добра! Спасибо», — написала семья музыканта.

Близкие Рахматуллина также добавили, что они не хотят раскрывать причины кончины исполнителя:

«В семье так решили. Прошу понять и принять».

Фанаты в свою очередь предположили, что певец страдал проблемами с сердцем или даже мог покончить с собой в студии звукозаписи Республики Татарстан (РТ). Хотя незадолго до смерти готовился к выпуску нового студийного альбома. К слову, самыми популярными треками Рахматуллина стали песни «Снова день, снова ночь», «Дорога», «Мама».