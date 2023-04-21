Трое детей певца Энрике Иглесиаса оказались копиями его жены-теннисистки Анны Курниковой

Теннисистка из России Анна Курникова и популярный певец Энрике Иглесиас продолжают упорно игнорировать слухи о своих романтических отношениях. Пара вместе еще с 2007 года. Влюбленные при этом уже воспитывают троих общих детей.

Недавно в СМИ появились новые фото звездной семьи.

Примечательно, что сама спортсменка не появляется на светских мероприятиях. Также из-за занятости она не ведет свой личный микроблог в соцсети. Анна сконцентрировала внимание на подрастающих наследниках. Но недавно девушка сделала исключение. На снимках, размещенных Курниковой, Иглесиас целует старшую дочь Люси. В этот момент младшая Мэри сидит на шее у Энрике. Сын Николас при этом остался на руках у матери. Пользователи отметили, что дети очень похожи на известную теннисистку.