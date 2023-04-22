Жена 65-летнего певца Валерия Сюткина решилась на кардинальное изменение внешности

49-летняя супруга известного российского певца Валерия Сюткина Виола поделилась в своих социальных сетях с фанатами неожиданными фотоснимками. На фото видно, что женщина впервые за долгое время решила сменить имидж. Она обновила прическу.

В кадре, размещенном в микроблоге, жена артиста предстала с мелкими афрокудрями. Ранее Виола носила прямые волосы.

Пользователям понравился внешний вид возлюбленной Сюткина. Они оставили женщине много восторженных комментариев. Как отметили подписчики, теперь она выглядит намного моложе и эффектнее.

Напомним, вместе с избранницей Валерий живет более 25 лет. На момент знакомства с будущим мужем Виоле было 18 лет. У пары подрастают двое детей.