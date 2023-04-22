Анастасия Волочкова высказалась о желании стать бабушкой для своей 17-летней дочери

Анастасия Волочкова высказалась о возможном статусе бабушки. Как известно, у балерины есть единственная дочь. Ариадна встречается с парнем, который старше ее на 6 лет.

Балерина на днях заявила своим подписчикам, что замуж ее наследница пока что не собирается. Однако выбор Волочкова одобряет

«Бабушкой готова стать, но, думаю, будут нянечки у Ариши», — отметила Анастасия.

Таким образом танцовщица дала понять, что она не намерена уделять много времени будущим внукам.

Отец 17-летней дочери балерины одобрил ее выбор, но к внукам не готов. Бизнесмен уверен, что Арианде становится матерью очень рано. Бывший муж экс-примы Большого театра, как известно, обзавелся другой семьей после развода со знаменитой блондинкой.



