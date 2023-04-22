Беременная жена Прилучного сообщила фанатам важную новость о возможной двойне

Павел Прилучный и его молодая супруга, актриса Зепюр Брутян, в настоящее время находятся в ожидании совместного малыша. Некоторое время назад девушка рассекретила свою беременность. Поэтому теперь она с огромным удовольствием демонстрирует поклонникам большой живот.

На днях раз в микроблоге акртистки появились новые снимки. Они были сделаны во время последней фотосессии. Впролне возможно, съемка была связана с гендер-пати, во время котрой будущие родители узнают пол своего малыша.

Зепюр в кадре позирует в голубом и розовом платьях. Таким образом он дает понять, что знает, кто родится — мальчик или девочка.

«Мальчик или девочка? А может, двойня?» — обратилась звезда к фанатам.

Однако для подписчиков Брутян решила не раскрывать секрет, а еще немного подержать интригу.