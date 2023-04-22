Бледанс пришла на вечеринку без нижнего белья, а Арзамасова продемонстрировала свои ноги в мини

В модном ресторане «Чайка» вчера прошла белая вечеринка журнала «КиноРепортер» в рамках 45-го Московского международного кинофестиваля. На ней собралось немало российских звезд. Дресс-код мероприятия - total white.

Нужно сказать, что получилось почти у всех. Звезды нарядились в легкие платья, льняные рубашки, а в воздухе витала атмосфера летнего побережья. Одним из самых запоминающихся образов стал наряд Эвелины Бледанс. Актриса появилась в облегающем белом платье без нижнего белья. Также свой образ актриса дополнила замысловатой прической. Сопровождал артистку Максим Дрозд. Практически весь вечер звезда провела на танцполе.

Прекрасную физическую форму продемонстрировала Лиза Арзамасова. Пока молодая мама позировала на красной дорожке, с годовалым сыном остался папа — фигурист Илья Авербух. Актриса для светского выхода выбрала мини-шорты, которые подчеркнули ее стройные ноги, а также блузку яркого дизайна.



