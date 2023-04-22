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Диетолог Крапивина объяснила жителям России, почему кофе вреден для желудка

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Диетолог Крапивина объяснила жителям России, почему кофе вреден для желудка
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Фото из открытых источников

Кофе может быть вреден для желудка. Дело в том, что он содержит много кислоты, которая раздражает слизистые и вызывает изжогу, горечь во рту, тошноту, дискомфорт в желудке.

Кроме того, кофеин стимулирует продукцию желудочного сока, что может привести к раздражению органа. Поэтому люди с болезнями желудочно-кишечного тракта могут испытывать проблемы после употребления напитка. Исследование показало, что кофе способствует забросу кислого содержимого в пищевод. Также не исключено, что употребление кофе при рефлюксе провоцирует развитие опухоли в кардии — отделе желудка, соединяющемся с пищеводом. Употребление 2-3 чашек в день увеличивает риск развития рака на 24%, а более 3-х чашек ежедневно — на целых 57%.

Есть несколько способов снижения негативного воздействия утреннего напитка на ограны ЖКТ. Можно выбрать менее кислый сорт кофе, добавлять молоко или сливки, чтобы смягчить кислотность. Помимо того, стоит употреблять кофейный напиток после еды, но не на голодный желудок.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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