Фанаты догадались: вот кто может сыграть троицу в сериале о Гарри Поттере (фото)

Фанаты Гарри Поттера в настоящее время вовсю обсуждают, кто же может сняться в новом сериале. В многочисленных комментариях под тематическими видеороликами фанаты выбрали новый каст.

По мнению поклонников, главную роль — самого Гарри Поттера — достанется молодому артисту Тоби Вульфу. Гермиону, по их предположению, может сыграть Бронте Кармайкл, а роль Рона достанется Джошуа Пиккеринг.

Однако интересной и реалистичной теорией стало то, что в сериал снова вернется Том Фелтон, который играл Драко Малфоя. Фанаты уверены, что он предстанет на экранах в образе главы семьи Малфоев — Люциуса.

Фелтон ранее сообщил, что обожает «Гарри Поттера», поэтому готов взяться за любую роль в продолжении этой истории.

Впрочем, догадки пользователей канал HBO пока не комментировал.