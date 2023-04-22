Фигуристка РФ Анастасия Скопцова показала все свои прелести в мокром купальнике

Анастасия Скопцова регулярно радует поклонников не только талантом, но и красотой. В этот раз фигуристка решила опубликовать горячие фотографии в мокром купальнике, которые выложила в социальной сети.

На снимке, которое было сделано во время отдыха на райских Мальдивах, девушка стоит на пляже под летним душем. При этом выглядит Анастасия очень привлекательно. Этот снимок не остался незамеченным подписчиками. Под кадрами в микроблоге появилось много комментариев. Поклонники отметили прекрасную фигуру Скопцовой и ее прелести.

Впрочем, такие комплименты от фанатов и не удивительны. Фигуристка регулярно следит за своей физической формой. Она постоянно занимается фитнесом, что помогает сохранять стройность и привлекательность.