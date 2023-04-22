Фото Аллы Пугачевой исчезло из портретной галереи в БКЗ «Октябрьский» не случайно

Фото Аллы Пугачевой, покинувшей Россию, больше не украшает галерею звезд в холле Большого концертного зала (БКЗ) «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Ранее портрет Примадонны висел на стене холла последние десять лет. Куда делся снимок рассказала пресс-секретарь БКЗ Наталья Бочоидзе.

«У портрета испорчена рамка, поэтому мы сняли его. Других причин нету. Дернули, задели неаккуратно, там постоянно фотографируются. Портреты висели максимум десять лет, но не больше. Некоторые артисты просили разместить там их фото и обижались, что отказали», — сказала представитель зала.

К тому же она добавила, что в ближайшем будущем такая же участь постигнет остальные портреты звездной фотогалереи.

«В понедельник там не останется ни одного портрета, будет другая, интересная, современная экспозиция», — подчеркнула Бочоидзе.