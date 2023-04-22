Этот пухляш бесил всех фанатов Гарри Поттера: каким красавцем вырос Дадли Дурсль

Поклонники Гарри Поттера хорошо помнят его двоюродного брата Дадли Дурсля. Это пухляш все время пытался волшебнику надавать смачных тумаков. С того времени прошло много лет, и теперь актера, сыгравшего вредного парнишку, не узнать.

Зовут артиста Гарри Меллинг. Сейчас непоседливому «кузену» 34 года. Это уже не тот противный мальчик, который строит козни всем окружающим.

Внешность Гарри сильно изменилась. Парень кинул лишний вес, стал стройным и привелекательным молодым человеком в самом расцвете сил.

К слову, ежегодно с участием Гарри на экраны выходят несколько фильмов. К примеру, актер сыграл Эдгара Аллана в фильме «Всевидящее око» и появился в легендарной картине «Ход королевы».