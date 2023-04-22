Космонавт Юрчихин прокомментировал обвинения в травле актрисы из РФ Юлии Пересильд

Вокруг фильма «Вызов», съемки которого прошли в космосе, а также исполнительницы главной роли Юлии Пересильд разгорелся громкий скандал. Летчик-космонавт Федор Юрчихин, которого обвиняют в травле, резко отреагировал на выпады в свой адрес.

По утверждению космонавта, он артистку не травил. Герой РФ потребовал показать, в каком комментарии в адрес актеров было негативное высказывание.

«Готов ответить за каждое слово. Клеветы не приемлю, как по отношению к друзьям, так по отношению к себе», — сказал Юрчихин.

Он также подчеркнул, что популяризировать тему космоса необходимо, однако совершенно другими способами. По словам летчика-космонавта, снимать с экипажа профессионалов в угоду любых проектов нельзя, поскольку на их подготовку потратили немало государственных денег.