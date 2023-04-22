Певица Лайма Вайкуле посоветовала искать памятники советским солдатам на кладбище

Лайма Вайкуле посоветовала искать памятники советским солдатам на кладбище. По мнению артистки, она не понимает тех людей, которые приходят к воинским мемориалам. Также она дала оценку художественной ценности памятников, отметив, что РФ «День Победы приватизировала».

«Люди, которые говорили, что хотят пойти, преклонить голову перед памятниками солдатам, вспомнить своего отца. Пойди на кладбище к отцу в той стране, где он живет, преклони там голову. Это просто памятник, не место захоронения. Для чего он тогда нужен, не понимаю. Никакой художественной ценности не имеют. Приезжала к памятнику ли я? Нет, просто проезжала мимо», — сказала в интервью Вайкуле.

Впрочем, как уточнила латвийская исполнительница, до 2022 года у памятника была «другая цена». К примеру, когда в 1990 годы там выступала рок-группа ДДТ и другие артисты «свободных взглядов».

Сейчас, по словам Лаймы, отношение поменялось, а Россия «приватизировала» не только День Победы, но и русский язык.

«Они про русский язык все утверждают. Да это не ваш язык! Это возможность общаться, этот язык всему миру принадлежит!» — возмутилась звезда.



