Люся Чеботина раздавала листовки в торговом центре, а сегодня носит платья за 1 миллион рублей

На юбилейном концерте «Авторадио. 30 лет. Классика» появилась певица Люся Чеботина. Она вышла в свет в шикарном платье. Однако на пути к славе артистке пришлось пережить трудные времена.

Девушка, известная хитом «Солнце Монако», стала одной их самых обсуждаемых персон. Дело в том, что за кулисами обсуждают дорогое платье исполнительницы. По сведениям известного в тусовке Антона Бо, стоимость этого наряда составляет 1 миллион рублей. Такие образы певица могла позволить себе не всегда. Для этого Люсе пришлось пройти нелегкий путь к популярности.

«У меня первая работа была в 14 лет. Раздавала листовки в торговом центре. У нас финансов совсем не было — у мамы черная полоса в работе и жизни», — пояснила Чеботина.

Сейчас можно утверждать, что все неприятности остались позади. Хит артистки занимал лидирующие позиции и стал саундтреком к российскому фильму.