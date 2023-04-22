Минкульт Украины осудил проведение славянского фестиваля Arsmondo Slave

Министерство культуры и информационной политики Украины выступает против проведения популярного славянского фестиваля Festival Arsmondo Slave в Страсбурге (Франция). Об этом представители ведомства написали в Телеграм-канале.

Как отмечается, Украина выступление украинцев, россиян, белорусов на одной сцене считает «неуместным». Также Минкульт обвинил организаторов в том, что те снова «повторяются нарративы российской пропаганды, созвучные с «русским миром».

«Обращаем внимание на украинских участников этого фестиваля, которые. получается, такой нарратив поддерживают», — говорится в сообщении.

Добавим, в рамках Arsmondo Slave, который пройдет 22 апреля, состоится концерт традиционной украинской музыки, а также будет показан кинофильм «Мариуполис 2» погибшего Мантаса Кведаравичюса.