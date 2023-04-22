Младшая дочь Аллы Пугачевой Лиза Галкина впервые в 2023 году отдохнула на пляже у моря

У Максима Галкина (ризнан иноагентов) были затяжные гастроли в Германии и США. Из-за этого юморист не смог даже отпраздновать день рождения Примадонны вместе с ней. Однако на этой неделе пародист вернулся в Израиль к семье. Теперь он старается все свободное время проводить с детьми.

Шоумен обнародовал новое семейное видео. Сперва стендап-комик покатался на велосипед вместе с сыном Гарри, а с дочерью Лизой впервые в 2023 году отправился на пляж. На ролике видно, что девочка смело подошла к воде.

«Скажи: холодная или не холодная? Кажется, градусов 19», — обратился Максим к наследнице.

«Думаю, что 20», — ответила Лиза.

«Торг не уместен», — пошутил Галкин.

После этих слов дочь Пугачевой махнула рукой на отца.

«Вот она и есть радость», — прокомментировал шоумен ролик.