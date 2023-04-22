Наряд Кристины Асмус стал самым экстравагантным на церемонии открытия ММКФ-2023

20 апреля 2023 года в столичном кинотеатре "Россия" прошло открытие 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ-2023). На торжественном мероприятии присутствовали многие знаменитые деятели шоу-бизнеса и культуры: актеры, режиссеры, ведущие, кинокритики.

При этом наряды большинства гостей отличались своей официальностью и строгостью. А вот Кристина Асмус в этот вечер отличилась. Она решила блеснуть весьма оригинальным платьем. Наряд актрисы бы выполнен из полупрозрачной ткани серебряно-голубого цвета. Сияющее длинное платье украшал золотой пояс и босоножки в тон. Оно не было строгим, но оказалось очень изысканным.

Несмотря на отсутствие глубокого декольте или разрезов, наряд позволял поклонникам детально рассмотреть фигуру артистки. Впрочем, знаменитости стесняться нечего, ведь она находится в прекрасной физической форме.