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Наставники музыкального телешоу «Голос» решили изменить свой имидж при помощи парика

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Наставники музыкального телешоу «Голос» решили изменить свой имидж при помощи парика
Знаменитости
Фото из открытых источников

Наставники вокального шоу «Голос» на Первом канале не останавливаются ни перед чем для того, чтобы продемонстрировать зрителю свою индивидуальность. В этот раз судьи решили изменить имидж при помощи париков.

На одном из эпизодов вокального телепроекта участницы Илона Красникова и Таис Урумидис разыграли сцену соперничества, вцепившись друг в другу в волосы. У Таис при этом слетел парик. Но судьям эта идея пришлась по душе и они решили применить парики для смены и своего имиджа.

Сначала накладку волос примерил Владимир Пресняков. При этом очевидно, что артист изменился до неузнаваемости. Другие наставники тоже не остались в стороне. Вскоре имидж сменил рэпер Баста.

Оказалось, что этот эфир стал темой для горячих дискуссий в Сети. Многие поклонники «Голоса» раскритиковали наставников за то, что такой трюк может показывать некомпетентность в музыкальном вопросе и даже негативно повлиять на репутацию звездного жюри.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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