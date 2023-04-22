Наставники музыкального телешоу «Голос» решили изменить свой имидж при помощи парика

Наставники вокального шоу «Голос» на Первом канале не останавливаются ни перед чем для того, чтобы продемонстрировать зрителю свою индивидуальность. В этот раз судьи решили изменить имидж при помощи париков.

На одном из эпизодов вокального телепроекта участницы Илона Красникова и Таис Урумидис разыграли сцену соперничества, вцепившись друг в другу в волосы. У Таис при этом слетел парик. Но судьям эта идея пришлась по душе и они решили применить парики для смены и своего имиджа.

Сначала накладку волос примерил Владимир Пресняков. При этом очевидно, что артист изменился до неузнаваемости. Другие наставники тоже не остались в стороне. Вскоре имидж сменил рэпер Баста.

Оказалось, что этот эфир стал темой для горячих дискуссий в Сети. Многие поклонники «Голоса» раскритиковали наставников за то, что такой трюк может показывать некомпетентность в музыкальном вопросе и даже негативно повлиять на репутацию звездного жюри.