«Она искала молодых»: Сбежавшая из РФ Пугачёва запустила процесс очищения русской эстрады

Десятилетиями Алла Пугачёва определяла, кому можно засветиться на российской эстраде, а кому нет. Происходило это за счет "Голубых огоньков" и других шоу на ТВ. Само собой, в том числе речь идет о "Песне года".

На самом деле Примадонна была хорошим скаутом. Об этом заявил режиссер, работавший в окружении певицы:

Она искала молодых, их проталкивала, выступала в качестве продюсера. Чувствовала, что нужно публике, какое нужно направление. При этом ее бизнес-проекты рушились, а музыкальные проекты получались удачными.

Правда, если кто-либо осмеливался критиковать Пугачеву, получал большие проблемы. Для них закрывали двери во все кабинеты, где давали путевки на фестивали, конкурсы, практически не писали про таких людей в прессе, не говоря о появлении на ТВ.

С некоторыми и вовсе случались неприятности: одного критика отметили так, что сломали ноги и перебили нос. Также Примадонна "выкуривала" своих соперниц, в которых видела конкуренток либо была разобижена на них.