Перед смертью великая болгарская провидица Ванга предсказала, какие отношения будут у РФ и соседних стран, а также как в итоге завершится серьезный внешнеполитический конфликт.

Ранее уже неоднократно публиковались предсказания ясновидящей о возможном конфликте, но теперь специалисты решили раскрыть другие пророчества. В соответствии со сведениями Ванги, два лидера войдут в мирный договор, который они подпишут с помощью «восьмого» главы государства, он ведет дела с Россией. В настоящее время эксперты пытаются расшифровать смысл фразы «восьмого» и что именно имела ввиду Ванга под этим термином.

Страны, разделенные большой водой, будут встречаться втайне. Они решат, как покорить Россию, но Россия их лица увидит, и заговорщики будут разоблачены, – говорила Ванга еще в конце XX века.

К слову, это послание ведуньи подтверждают современные экстрасенсы. По их предсказанию, Россия выйдет победителем по итогам конфликта на Украине.