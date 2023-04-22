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Полина Диброва едва сдерживает слезы после удара Первого канала по увольнению ее мужа

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Полина Диброва едва сдерживает слезы после удара Первого канала по увольнению ее мужа
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Фото из открытых источников

Жена российского ведущего Дмитрия Диброва Полина на днях призналась подписчикам, что очень расстроена новостью о замене супруга на Первом канале. Теперь вместо него вести любимое россиянами шоу «Кто хочет стать миллионером» будет молодая исполнительница Юлиана Караулова.

«Чтобы вы понимали, это не просто передача. Дмитрий штатный сотрудник Первого канала, это источник дохода семьи. Что теперь нам делать… Страшно даже загадывать», — пожаловалась Полина.

Избранница Диброва посетовала, что когда узнала о неприятной новости, то даже выронила из рук чашку. Семья не была готова к такому повороту событий.

Напомним, Дмитрий и Полина воспитывают 3-х общих сыновей. Теперь паре придется искать другой источник дохода. К счастью, у женщины есть женский клуб.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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