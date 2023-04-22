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Поп-певица Zivert отрицает, что резко похудела на Бали из-за болезни

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Поп-певица Zivert отрицает, что резко похудела на Бали из-за болезни
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Фото из открытых источников

Российская поп-певица Юлия Зиверт, выступающая на сцене как Zivert, вызвала у поклонников тревогу резким похудением во время пребывания на Бали. Некоторые фанаты решили, что артистка может быть серьезно больна.

Однако сама исполнительница такие слухи отвергает. Как отметила артистка, со здоровьем у нее все в порядке. Зиверт уточнила, во время интервью, что она регулярно и правильно питается, а также отдыхает от сумасшедшего рабочего графика.

«В мою жизнь теперь регулярно и активно вошел спорт. Занимаюсь каждый день. И только правильно "сушусь"», — поведала Zivert.

Певица также призналась, что ее вес уходит не из-за плохого питания. Она сообщила, что не ограничивает себя в еде. Звезда может съесть даже что-нибудь сладкое или вредное, хотя в меру.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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