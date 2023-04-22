«РИАН»: Перечислены российские и мировые знаменитости, предсказавшие свою смерть

После гибели Дмитрия Свиргунова, основателя группы Cream Soda, фанаты отметили, что в песне Volga, выпущенной 6 лет назад, есть строки, предвещающие трагедию. Но это далеко не первый случай, когда звезды точно предсказывают свою смерть.

К примеру, Игорь Тальков на борту самолета говорил, что умрет при большом скоплении людей и от револьверного выстрела. Через несколько лет музыканта застрелили на концерте в Санкт-Петербурге.

Владимир Высоцкий также говорил о смерти в произведениях, в том числе в песне "И снизу лед, и сверху" и стихе "Общаюсь с тишиной я...". Лидер The Beatles Джон Леннон говорил секретарше, что он не доживет до 40-летия. Так и случилось: его застрелили за несколько месяцев до 40-летия.

Помимо того, рэпер Тупак Шакур предсказывал свою кончину, а Кирилл Толмацкий (рэпер Децл) заявил, что инсценирует смерть в 35 лет. Это предсказание в 2019 году сбылось.



