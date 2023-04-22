Yandex.RTB

Сбежавший из РФ в Израиль актёр Анатолий Белый заявил о своем нежелании жить в России

Image 16+
Сбежавший из РФ в Израиль актёр Анатолий Белый заявил о своем нежелании жить в России
Спорт
Фото из открытых источников

Анатолий Белый признался, что грустит за домом в России. В Израиль актер уехал в минувшем году, выступив против спецоперации на Украине.

Артист нашел за границей работу и неоднократно выступал перед израильской публикой. Он не только принял участие в моноспектакле, но и снимается в кино. Несмотря на, казалось бы, успешную жизнь за рубежом, Анатолий признался, что грустит за жильем в Москве. Ностальгия особенно просыпается тогда, когда супруга показывает ему фото из их общей квартиры.

Жена в Москву уехала, шлет фотки, когда вижу свое гнездо, которое свили, куда вложили любовь… это ранящая потеря. Мой дом, мое гнездо, квартира, которую мы любил», - признался актер.

Стоит добавить, что супруга Белого вернулась в Израиль. В Россию женщина, видимо, приезжала по своим делам.

При этом он доволен, что решился на переезд.

У меня сложилась счастливая ситуация, внутренне меня отрезало от многого. Для уезжающего жить в другую страну человека с малой вероятностью вернуться назад, это хорошо. Понял, что не хочу жить в РФ, не могу, не буду.

 \

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
59-летний актер РФ Игорь Верник женился в третий раз

Сегодня, 18:51

Журналист Михаил Шахназаров осудил Вайкуле за слова о памятниках советским солдатам ВОВ

Сегодня, 18:23

Сбежавший из РФ в Израиль актёр Анатолий Белый заявил о своем нежелании жить в России

Сегодня, 17:48

Экс-футболист сборной России Павел Мамаев подарил жене Надежде 860-метровую виллу на Бали

27-03-2023, 17:48

Sportbox.ru: лыжников из Норвегии в Германии официально объявили астматиками, ответ за WADA

4-03-2023, 14:20

"СБ": Истерику Шевченко вызвал финиш Куклиной на чемпионате РФ 2023 по биатлону

23-02-2023, 20:20

Россиянин выиграл медали в составе сборной Колумбии, но в России его талант не оценили

19-02-2023, 11:11

Вадим Евсеев поблагодарил игроков «Шинника» после их драки с «Минаем»

19-02-2023, 11:04

SB: сенсационное поражение сборной Норвегии на ЧМ-2023 по биатлону убило главную мечту Бё

19-02-2023, 09:46

Игроки «Шинника» получили серьезные травмы после массовой драки с украинскими футболистами

14-02-2023, 10:23

В «Шиннике» рассказали, что спровоцировало массовую драку с украинскими футболистами «Миная»

14-02-2023, 10:07

StarHit: Комик РФ Павел Воля повторил номер певца Филиппа Киркорова

24-01-2023, 12:55

Lenta.ru: Телеведущая Анфиса Чехова проинформировала об эмиграции из РФ

20-01-2023, 15:55

Заслуженные артисты РФ выступили с концертом перед участниками спецоперации

13-01-2023, 18:27

Дмитрий Свищев категорически не согласен с решением CAS

13-01-2023, 11:40

Мадуро поздравил Аргентину

19-12-2022, 08:03

Вдова Кобзона ответила певице Монеточке, отправившей хейтеров на концерт покойного артиста

16-12-2022, 14:27

Певица Лолита Милявская заявила, что иногда выступает под фонограмму

7-12-2022, 17:58

Премию «Золотой граммофон» впервые проведет комик Вадим Галыгин

6-12-2022, 11:25

Наталья Подольская сфотографировалась в откровенном бикини после похудения на шоу «Ледниковый период»

23-11-2022, 17:11

Вениславский: Контрнаступление ВСУ станет сюрпризом для россиян и некоторых украинцев
  • 20-04-2023, 15:33

Вениславский: Контрнаступление ВСУ станет сюрпризом для россиян и некоторых украинцев

Контрнаступление ВС Украины непременно состоится. Можно сколь угодно гадать, по какому сценарию, каким образом и по каким направлениям. Это будет

Страшнее убийств: Угроза России от мигрантов, на которую указал Путин
  • 19-04-2023, 21:46

Страшнее убийств: Угроза России от мигрантов, на которую указал Путин

Наркотрафик, который хлынул в РФ из Афганистана, был признан угрозой национальной безопасности нашей страны. По мнению экспертов, разворачивается

Яна Поплавская предложила ругающих свою Родину отправлять «в окопчики»
  • 19-04-2023, 22:00

Яна Поплавская предложила ругающих свою Родину отправлять «в окопчики»

Яна Поплавская считает, что уехавших за рубеж знаменитостей, ругающих Родину и пожелавших вернуться обратно, нужно отправлять «в окопчики». «Это

7Days.Ru: Пресняков и Рыжий из группы «Иванушки» раскрыли правду о внешнем сходстве
  • 20-04-2023, 10:13

7Days.Ru: Пресняков и Рыжий из группы «Иванушки» раскрыли правду о внешнем сходстве

55-летний Владимир Пресняков на три года старше своего товарищ Андрея Григорьева-Аполлонова. Выяснилось, что кроме приятельских отношений артистов

«РИАН»: Перечислены российские и мировые звезды, которые предсказали свою смерть
  • Сегодня, 09:12

«РИАН»: Перечислены российские и мировые звезды, которые предсказали свою смерть

После гибели Дмитрия Свиргунова, основателя группы Cream Soda, фанаты отметили, что в песне Volga, выпущенной 6 лет назад, есть строки, предвещающие

Татарский певец Динар Рахматуллин найден мертвым в музыкальной звукозаписывающей студии РТ
  • Вчера, 09:30

Татарский певец Динар Рахматуллин найден мертвым в музыкальной звукозаписывающей студии РТ

33-летнего певца Динара Рахматуллина обнаружили мертвым в одной из музыкальных звукозаписывающих студий Татарстана. Об этом вчера вечером сообщило

Интересная информация
В Сургуте продолжает работу центр набора в ЧВК «Вагнер» 
  • 20-04-2023, 12:03

В Сургуте продолжает работу центр набора в ЧВК «Вагнер» 

Рекруты ЧВК «Вагнер» продолжает работу на базе спортивного центра в Сургуте, об этом сообщает издание «ПолитАналитика». Специалисты компании готовы

В Буграх взрывотехники обследовали обнаруженный на детской площадке подозрительный предмет
  • 19-04-2023, 19:33

В Буграх взрывотехники обследовали обнаруженный на детской площадке подозрительный предмет

В Буграх местные жители столкнулись с подозрительным устройством. Информация об инциденте поступила в 12:23. Непонятный предмет был найден близ дома

В Китае сделали заявление о демографии
  • 20-04-2023, 08:03

В Китае сделали заявление о демографии

На китайском телевизионном канале CCTV прозвучал комментарий в связи с некоторыми публикациями в западных СМИ о демографической ситуации в Китае. А

Я хочу мира для суданского народа — Пригожин
  • 20-04-2023, 23:07

Я хочу мира для суданского народа — Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выразил готовность стать посредником в переговорах между главой переходного военного совета Абдель Фаттахом