Сбежавший из РФ в Израиль актёр Анатолий Белый заявил о своем нежелании жить в России

Контрнаступление ВС Украины непременно состоится. Можно сколь угодно гадать, по какому сценарию, каким образом и по каким направлениям. Это будет
Наркотрафик, который хлынул в РФ из Афганистана, был признан угрозой национальной безопасности нашей страны. По мнению экспертов, разворачивается
Яна Поплавская считает, что уехавших за рубеж знаменитостей, ругающих Родину и пожелавших вернуться обратно, нужно отправлять «в окопчики». «Это
55-летний Владимир Пресняков на три года старше своего товарищ Андрея Григорьева-Аполлонова. Выяснилось, что кроме приятельских отношений артистов
После гибели Дмитрия Свиргунова, основателя группы Cream Soda, фанаты отметили, что в песне Volga, выпущенной 6 лет назад, есть строки, предвещающие
33-летнего певца Динара Рахматуллина обнаружили мертвым в одной из музыкальных звукозаписывающих студий Татарстана. Об этом вчера вечером сообщило
Рекруты ЧВК «Вагнер» продолжает работу на базе спортивного центра в Сургуте, об этом сообщает издание «ПолитАналитика». Специалисты компании готовы
В Буграх местные жители столкнулись с подозрительным устройством. Информация об инциденте поступила в 12:23. Непонятный предмет был найден близ дома
На китайском телевизионном канале CCTV прозвучал комментарий в связи с некоторыми публикациями в западных СМИ о демографической ситуации в Китае. А
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выразил готовность стать посредником в переговорах между главой переходного военного совета Абдель Фаттахом