Сбежавший из РФ в Израиль актёр Анатолий Белый заявил о своем нежелании жить в России

Анатолий Белый признался, что грустит за домом в России. В Израиль актер уехал в минувшем году, выступив против спецоперации на Украине.

Артист нашел за границей работу и неоднократно выступал перед израильской публикой. Он не только принял участие в моноспектакле, но и снимается в кино. Несмотря на, казалось бы, успешную жизнь за рубежом, Анатолий признался, что грустит за жильем в Москве. Ностальгия особенно просыпается тогда, когда супруга показывает ему фото из их общей квартиры.

Жена в Москву уехала, шлет фотки, когда вижу свое гнездо, которое свили, куда вложили любовь… это ранящая потеря. Мой дом, мое гнездо, квартира, которую мы любил», - признался актер.

Стоит добавить, что супруга Белого вернулась в Израиль. В Россию женщина, видимо, приезжала по своим делам.

При этом он доволен, что решился на переезд.

У меня сложилась счастливая ситуация, внутренне меня отрезало от многого. Для уезжающего жить в другую страну человека с малой вероятностью вернуться назад, это хорошо. Понял, что не хочу жить в РФ, не могу, не буду.

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