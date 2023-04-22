Стало известно, как сложились судьбы актёров культового телесериала «Солдаты»

Борису Щербакову, который сыграл полковника Бородина, сейчас 73 года. Он снимается в кино и играет в театре.

Романа Мадянова благодаря сериалу начали активно приглашать в разные проекты. Популярность артиста нынче растет. 60-летний актер живет с женой Натальей более 30 лет.

Алексей Маклаков, который сыграл прапорщика Шматко, в свои 62 года по-прежнему работает. Последняя роль актера, который воспитывает 5-х детей, в фильме «Любовь-морковь 4. Восстание машин».

Амаду Мамадакову 46, в сериале ему досталась роль повара и стрелка Вакутагина. После «Солдат» он еще сыграл в «9 роте» и появился в «28 панфиловцах».

Антон Эльдаров после съёмок в комедийном телесериале стал востребованным артистом. Он снимался во многих телепроектах.

С момента выхода сериала «Солдаты» прошло почти 20 лет, однако зрители интересуются судьбой полюбившихся актеров.