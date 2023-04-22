StarHit: 43-летний комик Руслан Белый уехал из РФ и готовится впервые стать отцом

Сегодня в ряде СМИ появилась информация о переезде из РФ в Турцию Руслана Белого. По информации издания StarHit, комик готовится впервые стать отцом. Первенца ему родит избранница, личность которой юморист тщательно скрывает от общественности.

Не так давно Руслан выступал в Казахстане и Израиле. Теперь же стало известно, что он эмигрировал за рубеж. Ходят слухи, что из-за беременности своей возлюбленной звезда Stand Up вынужден взять на время творческую паузу.

Сам Белый не раскрывает подробностей личной жизни. Руслан не реагирует на догадки о его романтических отношениях с коллегой по цеху Юлией Ахмедовой. Да и на связь с поклонниками пока не выходит.

Впрочем, до переезда мужчина жил в столице. Комик говорил, что не собирается переезжать из РФ, хотя мечтает купить дом в Италии. Видимо, после последних событий в мире планы стендапера изменились и теперь он не против проживания в другой стране.