Телеведущая РФ Ксения Бородина подарила дочкам минивэн «Мерседес» для поездок в школу

Российская ведущая Ксения Бородина подарила дочерям Марусе и Теоне авто «Мерседес» для поездок в школу. Соответствующими снимками с машиной звезда Дома-2 поделилась с подписчиками своей социальной сети.

Теледива продемонстрировала фанатам в микроблоге черный микроавтобус Mercedes-Benz. Ксения написал, что авто приобрела для наследниц. В минивэне есть холодильник, светодиодная подвеска, откидные стойки. По словам Бородиной, она любит радовать любимых дочерей.

Пусть у вас будет все, мои крошки - написал ведущая.

Напомним, в минувшем году звезда призналась, что у ее детей плотный график. После школы они сразу едут на разные кружки и дополнительные занятия. А поскольку семья живет за городом, много времени уходит на дорогу.



