Александр Гуревич, который решил покинуть канал "Россия-1" из-за политической позиции, ушел в тень. В программе "Сто к одному" телеведущего сразу же заменил Александр Акопов. А вот что касается ведущего программы "Удивительные люди", то замену продюсеры нашли только через год.

По предварительной информации, новым ведущим "Удивительных людей" стал Артем Варгафтик. Интересно, что внешне мужчина похож на прежнего телеведущего.

"Новым ведущим стал Артем Варгафтик. Мы, да и зрители, какое-то время были обескуражены, так сильно он похож внешне на Гуревича. Всклокоченными волосами, седой бородой, очками, комплекцией в целом…. Ставку делали в том числе на внешность", - сказал источник.

Нужно отметить, что Артем Михайлович Варгафтик является профессиональным виолончелистом, педагогом и теле- радиоведущим. Ему 51 год.