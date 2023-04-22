Телеведущую РФ Елену Малышеву заметили в США

Телеведущую популярной передачи на российском телеканале «Жить здорово!» Елену Малышеву заметили в США. Ведущая прогуливалась по улицам города Нью-Йорка.

Видеороик с теледивой опубликован в Telegram-канале «ВЧК-ОГПУ». На видео видно, что Елена переходит дорогу на центральной улице Нью-Йорка. При этом в руках Малышева держит несколько портпледов с одеждой.

По данным издания «СтарХит», ведущая владеет в Америке роскошный особняком за 6,5 млн долларов. Дом расположен в пригороде Нью-Йорка. Также звезда отечественного телевидения приобрела в Штатах две квартиры для своих сыновей. Общая площадь жилой недвижимости составляет порядка 110 м².