Тина Канделаки высмеяла хейтеров авторской программы Павла Воли

Тина Канделаки отреагировала на критику нового шоу Павла Воли. По ее мнению, у ведущего есть все для успеха.
Павел представил свой авторский проект на канале ТНТ. Дебют «Шоу Воли» прошел в день рождения Ивана Урганта, который 10 лет является ведущим авторской передачи. После премьеры проект Воли начали сравнивать с «Вечерним Ургантом» и нужно сказать, что отзывы оказались весьма неоднозначными.
Канделаки высказалась по этому поводу. 47-летняя теледива отметила, что над передачей работают настоящие профессионалы и канал все для этого сделал.
По мнению директора ТНТ, Павел прекрасно подходит на роль ведущего своей собственной программы. Он, по мнению Тины, обладает талантом, опытом, поэтому обязательно сможет привлечь внимание телезрителей и завоевать их любовь.