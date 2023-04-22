Тина Канделаки высмеяла хейтеров авторской программы Павла Воли

Канделаки высказалась по этому поводу. 47-летняя теледива отметила, что над передачей работают настоящие профессионалы и канал все для этого сделал.

По мнению директора ТНТ, Павел прекрасно подходит на роль ведущего своей собственной программы. Он, по мнению Тины, обладает талантом, опытом, поэтому обязательно сможет привлечь внимание телезрителей и завоевать их любовь.