Контрнаступление ВС Украины непременно состоится. Можно сколь угодно гадать, по какому сценарию, каким образом и по каким направлениям. Это будет
Эстрадная певица Лайма Вайкуле на днях шокировала заявлением. Она сообщила, что памятники погибшим советским солдатам во времена Великой
Наркотрафик, который хлынул в РФ из Афганистана, был признан угрозой национальной безопасности нашей страны. По мнению экспертов, разворачивается
55-летний Владимир Пресняков на три года старше своего товарищ Андрея Григорьева-Аполлонова. Выяснилось, что кроме приятельских отношений артистов
33-летнего певца Динара Рахматуллина обнаружили мертвым в одной из музыкальных звукозаписывающих студий Татарстана. Об этом вчера вечером сообщило
У Максима Галкина (ризнан иноагентов) были затяжные гастроли в Германии и США. Из-за этого юморист не смог даже отпраздновать день рождения
Украинские военнослужащие пожаловались на то, что они ожидали от поставленной НАТО техники намного большего. Также ВСУ опубликовали кадры
Рекруты ЧВК «Вагнер» продолжает работу на базе спортивного центра в Сургуте, об этом сообщает издание «ПолитАналитика». Специалисты компании готовы
На китайском телевизионном канале CCTV прозвучал комментарий в связи с некоторыми публикациями в западных СМИ о демографической ситуации в Китае. А
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выразил готовность стать посредником в переговорах между главой переходного военного совета Абдель Фаттахом