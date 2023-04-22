В Роспотребнадзоре перечислили ТОП-5 продуктов для хорошего уровня гемоглобина

В Роспотребнадзоре рассказали о продуктах, которые поддерживают хороший уровень гемоглобин в крови. В случае нехватки этого элемента развиваются серьезные нарушения в работе сердечно-сосудистой, нервной систем, органов пищеварения, дыхания.

Итак, богатые на железо субпродукты - печень, селезенка, почки. С данных продуктов железо усваивается наиболее эффективно. Лидер – свиная печень. На втором месте - рыба и морепродукты. Продукты растительного происхождения тоже богаты железом.

Речь идет о различных крупах: овсяной, гречневой, киноа, пшеничных отрубях, рожи; также рекомендуется горох, бобы, чечевица, фасоль, шпинат, свекла, цветная капуста, брокколи, спаржа, кизил, кукуруза, хурма, яблоки, сливы гранаты, орехи, семечки, инжир, изюм, чернослив, курага. На четвертом месте - яйца, на пятом месте ТОП-5 - темный шоколад.