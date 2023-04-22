В Сети показали, как выглядят актрисы, сыгравшие Надю и Свету в сериале "Две судьбы, спустя 21 год

Фильм Владимира Краснопольского и Валерия Ускова "Две судьбы, который вышел еще в 2001 году, остается одним из любимых. В связи с этим поклонникам проекта показали, как сейчас выглядят актрисы, которые сыграли Надю и Свету в сериале.

Речь идет о Наде Розановой и Свете Григорьевой. В картине их роли достались молодым начинающим актрисам Дарье Давыдовой и Марии Сигал.

Интересным моментом является то, что Мария, которая сыграла в своем раннем детстве сыграла Надю, является дочерью Екатерины Семеновой, которая исполнила роль Веры. Сейчас Сигал взрослая. Она окончила режиссерский факультет ВГИКа. Также неоднократно артистка снималась в многих кинофильмах. Что касается Дарьи, то Давыдова тоже играет в кино. Сейчас в фильмографии Давыдовой не менее 15 картин.

Мария Сигал с матерью Екатериной Семеновой



