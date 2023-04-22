Виктория Боня сделала свою первую пластическую операцию. Телеведущая показала фанатам лицо, туго перетянутое черными бинтами. Когда знаменитость в очередной раз вышла на связь с поклонниками в соцсетях, то честно призналась, что решилась на коррекцию своей внешности. По словам теледивы, это первая пластическая операция за 43 года.

Иду по Дубаю, и меня так узнают. Отек прошел, хочу сказать, что можете поздравить с первой пластической операцией. Результат будет через 4-5 дней, - сказала в ролике светская львица.

В ОАЭ звезда отправилась с 11-летней дочерью Анджелиной. Некоторые пользователи предположили, что Виктория убрала второй подбородок и сделала круговую подтяжку, поскольку вокруг ее лица были компрессионные повязки черного цвета.

А вот сама Боня не стала уточнять, о каком именно хирургическом вмешательстве идет речь. Да и далеко не все подписчики поверили, что это первый опыт ведущей по коррекции внешности.