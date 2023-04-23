Бразильский президент Луис Инасиу Лулу да Силва сделал заявление о своей позиции по украинскому кризису. Ранее он заявлял, что киевский режи несет ответственность за начало этого кризиса. В ответ он подвергся критике со стороны западных государств. Отвечая на эту критику, Лулу да Силва заявил, что не стремится кому-либо понравиться своей позицией.

После своего избрания на должность бразильского президента Лулу да Силва совершил свой первый официальный государственный визит в Европу в Португалию. Выступая в Лиссабоне на пресс-конференции, он заявил, что выступает за дипломатическое урегулирование украинского кризиса.

«Я хочу найти третью альтернативу, которая заключается в построении мира», – заявил он.