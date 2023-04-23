Актёр из РФ Стас Садальский публично обвинил Юлию Пересильд в алкоголизме

Стас Садальский публично обвинил Юлию Пересильд в алкоголизме. Поводом для такого громкого заявления стала публикация актрисы, где она с заплаканными глазами попросила космонавтов прекратить травлю в ее сторону после полета на МКС для участия в съемках кинофильма «Вызов».

По словам Садальского, он не верит, что артистка действительно отправлялась в космос, а ее коллеги врут зрителям. Стас намекнул, что Пересильд злоупотребляет спиртным, которое негативно влияет на осознание всего вокруг происходящего.

Стоит заметить, что Юлия нападки скандального актера игнорирует. Она не отвечает на провокационные заявления. При этом звезда не не понимает, чем вызвала такую неприязнь, поскольку между ними никогда не было никаких недопонимания или конфликтов. Знаменитость подчеркнула, что поведение Садальского не является адекватным.