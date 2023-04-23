Звезда телесериала "Реальные пацаны" Владимир Селиванов раскрыл подробности личной жизни. Он подтвердил слухи касательно того, что ушел из семьи. Сейчас артист живёт со знаменитой блогершей Александрой Калмыковой. Артист нашел общий язык с детьми девушки от предыдущего брака.

По информации Селиванова, с экс-возлюбленной отношения закончились еще 2 года назад. Пока супруги официально не развелись. Владимир заявил, что сблизило их с бывшей желание иметь общего ребенка, но когда появилась на свет дочь, в отношениях начался кризис, который преодолеть не получилось.