Бондарчук поделился своими впечатлениями от озвучки Лешего в фильме «Яга и книга заклинаний»

Федор Бондарчук является продюсером анимационного кинофильма «Яга и книга заклинаний». Но также артист озвучил «неоднозначного и очень интересного персонажа». Речь идет о Лешем, который по словам прославленного актера, очень «темпераментный и склочный». Несмотря на это, сердце персонажа очень доброе. Леший временами может «погеройствовать». В целом Бондарчуку понравилось озвучивать картину

Федор отметил, что Яга получилась в ленте весьма необычной. Обычно ее изображают страшной, но в некоторых сценах она получилась смешной. Этот герой вызывает у зрителя желание «покопаться поглубже». Хочется узнать, как именно Яга «докатилась до такой ведьминской жизни». Режиссер не исключает, что у главной злодейки в детстве или юности что-то произошло, поэтому она такой выросла.