Диетолог Михаил Гинзбург заявил о способности гречневой крупы защитить от рака

Гречневая крупа - один из самых распространенных и самых любимых гарниров к любому блюду. Но вместе со своими отменными вкусовыми качествами эта крупа содержит очень много полезных свойств, о которых знает далеко не каждый.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург проинформировал, что гречневая каша содержит много полезных элементов, которые даже способны предотвратить развитие онкологических болезней и остановить старение человека. Также крупа полезна для похудении. В 100 граммах этого вкусного продукта сожержится всего 300 калорий, которые во время варки в 6 раз сокращаются.

Особенно полезна гречка людям, которым больше 40 лет, ведь она содержит много растительного белка. Этот компонент приводит глюкозу в норму и создает у человека надолго чувство сытости.