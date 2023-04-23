Еще одна интриганка появилась на шоу «Новые звезды в Африке»

В шоу «Новые звезды в Африке» появилась Наталья Бардо. Актриса придумает план для того, чтобы задержаться как можно дольше на проекте.

Переманить Бардо в свою коалицию захотели Мария Погребняк и Наталия Медведева. Но, видимо, новая участница является сильным и хитрым игроком.

В коалициях не останавливаются обсуждения возможных кандидатов на вылет. Все участники ведут хитрые игры. Наталья постарается держать нейтралитет, но все равно втянется в нечестную игру звездного лагеря. В итоге на испытание на вылет отправятся самые сильные.

Кто именно покинет на этой неделе проект и какой план придумала артистка, станет понятно 23 апреля, в 19.00 на канале НТВ в очередном выпуске «Новых звезд в Африке».