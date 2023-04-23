Газета.Ru: Рассел Кроу признался, что считал сценарий оскароносного «Гладиатора» «мусором»

Актер Рассел Кроу откровенно признался, что посчитал «мусором» сценарий фильма «Гладиатор» кинорежиссера Ридли Скотта, где он исполнил главную роль.

По словам актера, концепция картины отличная, в отличие от сценария, который он считал «полным мусором». Кроу отметил, что энергия показалась ему «раздробленной», поэтому он даже хотел отказаться от съемок фильма из-за неточностей.

«Только непрерывные разговоры с Ридли в меня вселили веру. В определенный момент он мне сказал : «Приятель, на камеру не будем снимать ничего, во что не веришь на все 100 процентов», — вспоминает Кроу.

Стоит подчеркнуть, что в итоге оскароносная лента получилась крайне успешной. Она удостоилась 5 статуэток «Оскар», а кинопрокате собрала рекордные 460 млн долларов.