«ГЛАС»: Стало известно, как спустя 15 лет выглядит самая первая Женька из сериала «Сваты»

В первых сезонах сериала "Сваты" роль Жени досталась юной актрисе Ульяне Иващенко. Спустя 15 лет девушка работает по-прежнему в кино. Глас показал, как выглядит повзрослевшая артистка из культового фильма.

Ульяна в телесериал попала не случайно. Благодаря маме - актрисе Инне Ковалевой ее взяли на роль. В сериале они также оказались в ролях матери и дочки. Юная актриса хорошо справлялась со своей ролью, но после третьего сезона ее заменили. Девочка пошла в первый класс. Это создало трудности, поскольку семья жила в РФ, а съемки частично проходили в Украине.

Сейчас Иващенко работает в кинематографе. Девушка пробует себя в качестве актрисы дубляжа. Также она ведет активно свой микроблог. В фильмографии звезды восемь проектов.