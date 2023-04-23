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Гвоздикова поделилась подробностями о своей двоюродной сестре с Украины

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Гвоздикова поделилась подробностями о своей двоюродной сестре с Украины
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Фото из открытых источников

Наталья Гвоздикова поделилась подробностями о семье, которая сейчас проживает в Украине. В передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым актриса призналась, что после 2014 года не общается с родными.

Гвоздикова уверяет, что в 2014 году позвонила двоюродной сестре, чтобы поздравить с днем рождения. Но родственнице это не нужно. Она попросила больше ей никогда не звонить, заявив, что не хочет ее теперь знать.

"Мы были близки. Я звонила ей, знала ее с детства, она маленькая говорила, что будет Гвоздиковой, хотя у нее другая фамилия. Я несколько дней рыдала, не могла понять, что такого сделала. Тогда лишь все начиналось," призналась звезда.

Сестра Натальи обвинила русских во всех бедах украинцев. Актриса не может понять, откуда у нее столько ненависти к РФ. Сама артистка не одобряет действия звезд, «отказавшихся от родины», которая им дала славу и деньги.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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