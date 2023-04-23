Гвоздикова поделилась подробностями о своей двоюродной сестре с Украины

Эстрадная певица Лайма Вайкуле на днях шокировала заявлением. Она сообщила, что памятники погибшим советским солдатам во времена Великой
Украинские военнослужащие пожаловались на то, что они ожидали от поставленной НАТО техники намного большего. Также ВСУ опубликовали кадры
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выразил готовность стать посредником в переговорах между главой переходного военного совета Абдель Фаттахом
В модном ресторане «Чайка» вчера прошла белая вечеринка журнала «КиноРепортер» в рамках 45-го Московского международного кинофестиваля. На ней
У Максима Галкина (ризнан иноагентов) были затяжные гастроли в Германии и США. Из-за этого юморист не смог даже отпраздновать день рождения
33-летнего певца Динара Рахматуллина обнаружили мертвым в одной из музыкальных звукозаписывающих студий Татарстана. Об этом вчера вечером сообщило
Заразность кори выше 90%. Это значит, что каждый инфицированный человек заражает 9 из 10 человек, которые не переболели болезнью в детстве, не были
В Адмиралтейском районе Северной столицы сегодня, в четверг, произошел пожар. Огнем охватило 4-комнатную коммунальную квартиру в доме № 15 на 6-й
Игорь Верник зарегистрировал официально свои отношения с возлюбленной. Этот брак для прославленного российского актера стал третьим. В этом раз
Артемовск остается наиболее горячей точкой в зоне СВО. Сегодня в Телеграм-канале «Военкоры "Русской весны"» появилась информация, согласно которой