Yandex.RTB

Юлия Пересильд заявила, что мама с отчимом во время премьеры «Вызова» слегли с COVID-19

Image 16+
Юлия Пересильд заявила, что мама с отчимом во время премьеры «Вызова» слегли с COVID-19
Знаменитости
Фото из открытых источников

Юлия Пересильд рассказала о том, что в день премьеры долгожданного фильма «Вызова» ее родители серьезно заболели. Они слегли с коронавирусом, поэтому не смогли посетить 12 апреля премьеру.

Однако это удалось исправить на днях. Юлия вместе с мамой, отчимом и двумя дочками побывала в ГУМЕ. Там они вместе посмотрели популярную кинодраму, снятую в космосе.

Для меня это был очень важный день. Фильм наконец-то посмотрели мои родители, которые не смогли приехать 12 апреля, поскольку слегли с ковидом, -  поведала Пересильд.

По словам актрисы, наследницы Анна и Мария посмотрели картину во второй раз.

Я очень рада. Сказали мне нужные слова. Вечер удался... Спасибо за горячие, эмоциональные отзывы, любимые зрители!!! Благодарю, желаю всем хорошего просмотра, - добавила 38-летняя артистка.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Юлия Пересильд заявила, что мама с отчимом во время премьеры «Вызова» слегли с COVID-19

Сегодня, 11:23

Лауреатов XXIX национальной театральной премии «Золотая маска» назвали в Москве

Сегодня, 11:12

Перечислены 7 мужских имен, обладатели которых заряжены особой силой, мощью и удачей

Сегодня, 11:05

Продюсер певицы с Украины Русланы Лыжичко оскорбился из-за ее отсутствия на Евровидении-2023

Сегодня, 10:51

Поп-певица Zivert отрицает, что резко похудела на Бали из-за болезни

Вчера, 22:16

Диетолог Крапивина объяснила жителям России, почему кофе вреден для желудка

Вчера, 22:01

Люся Чеботина раздавала листовки в торговом центре, а сегодня носит платья за 1 миллион рублей

Вчера, 21:46

Анастасия Волочкова высказалась о желании стать бабушкой для своей 17-летней дочери

Вчера, 21:37

Бледанс пришла на вечеринку без нижнего белья, а Арзамасова продемонстрировала свои ноги в мини

Вчера, 21:23

Стало известно, как сложились судьбы актёров культового телесериала «Солдаты»

Вчера, 21:18

Woman.ru: Александр Гудков прервал свое затворничество ради шоу «Фабрика звезд»

Вчера, 19:44

Полина Диброва едва сдерживает слезы после удара Первого канала по увольнению ее мужа

Вчера, 19:39

Телеведущую РФ Елену Малышеву заметили в США

Вчера, 19:29

В Роспотребнадзоре перечислили ТОП-5 продуктов для хорошего уровня гемоглобина

Вчера, 19:21

Минкульт Украины осудил проведение славянского фестиваля Arsmondo Slave

Вчера, 19:12

Опубликовано пророчество Ванги о хитром плане против РФ и конце конфликта

Вчера, 18:42

43-летняя Виктория Боня сделала первую пластическую операцию в ОАЭ

Вчера, 18:27

StarHit: 43-летний комик Руслан Белый уехал из РФ и готовится впервые стать отцом

Вчера, 18:00

Жена 65-летнего певца Валерия Сюткина решилась на кардинальное изменение внешности

Вчера, 17:52

Сбежавший из РФ в Израиль российский актёр Анатолий Белый заявил о своем нежелании жить на родине

Вчера, 17:48

Вениславский: Контрнаступление ВСУ станет сюрпризом для россиян и некоторых украинцев
  • 20-04-2023, 15:33

Вениславский: Контрнаступление ВСУ станет сюрпризом для россиян и некоторых украинцев

Контрнаступление ВС Украины непременно состоится. Можно сколь угодно гадать, по какому сценарию, каким образом и по каким направлениям. Это будет

Журналист из РФ Михаил Шахназаров осудил Вайкуле за слова о памятниках советским солдатам ВОВ
  • Вчера, 18:23

Журналист из РФ Михаил Шахназаров осудил Вайкуле за слова о памятниках советским солдатам ВОВ

Эстрадная певица Лайма Вайкуле на днях шокировала заявлением. Она сообщила, что памятники погибшим советским солдатам во времена Великой

Glavny.tv: Военнослужащие ВСУ заявили, что ожидали от техники НАТО гораздо большего
  • 20-04-2023, 20:42

Glavny.tv: Военнослужащие ВСУ заявили, что ожидали от техники НАТО гораздо большего

Украинские военнослужащие пожаловались на то, что они ожидали от поставленной НАТО техники намного большего. Также ВСУ опубликовали кадры

Младшая дочь Аллы Пугачевой Лиза Галкина впервые в 2023 году отдохнула на пляже у моря
  • Вчера, 08:25

Младшая дочь Аллы Пугачевой Лиза Галкина впервые в 2023 году отдохнула на пляже у моря

У Максима Галкина (ризнан иноагентов) были затяжные гастроли в Германии и США. Из-за этого юморист не смог даже отпраздновать день рождения

Татарский певец Динар Рахматуллин найден мертвым в музыкальной звукозаписывающей студии РТ
  • 21-04-2023, 09:30

Татарский певец Динар Рахматуллин найден мертвым в музыкальной звукозаписывающей студии РТ

33-летнего певца Динара Рахматуллина обнаружили мертвым в одной из музыкальных звукозаписывающих студий Татарстана. Об этом вчера вечером сообщило

Бледанс пришла на вечеринку без нижнего белья, а Арзамасова продемонстрировала свои ноги в мини
  • Вчера, 21:23

Бледанс пришла на вечеринку без нижнего белья, а Арзамасова продемонстрировала свои ноги в мини

В модном ресторане «Чайка» вчера прошла белая вечеринка журнала «КиноРепортер» в рамках 45-го Московского международного кинофестиваля. На ней

Интересная информация
Я хочу мира для суданского народа — Пригожин
  • 20-04-2023, 23:07

Я хочу мира для суданского народа — Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выразил готовность стать посредником в переговорах между главой переходного военного совета Абдель Фаттахом

Врач Иванов: один инфицированный корью пациент заражает 9 из 10 человек без иммунитета
  • 20-04-2023, 21:03

Врач Иванов: один инфицированный корью пациент заражает 9 из 10 человек без иммунитета

Заразность кори выше 90%. Это значит, что каждый инфицированный человек заражает 9 из 10 человек, которые не переболели болезнью в детстве, не были

«Я им деньжат подкинул»: Пригожин объяснил, почему в The Washington Post «смягчили» статью о нем
  • 21-04-2023, 16:10

«Я им деньжат подкинул»: Пригожин объяснил, почему в The Washington Post «смягчили» статью о нем

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал материал газеты The Washington Post. Он объяснил, почему статью изменили, несмотря на то,

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга потушили пожар в 4-комнатной коммунальной квартире
  • 20-04-2023, 21:43

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга потушили пожар в 4-комнатной коммунальной квартире

В Адмиралтейском районе Северной столицы сегодня, в четверг, произошел пожар. Огнем охватило 4-комнатную коммунальную квартиру в доме № 15 на 6-й