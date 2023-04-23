Юлия Пересильд заявила, что мама с отчимом во время премьеры «Вызова» слегли с COVID-19

Юлия Пересильд рассказала о том, что в день премьеры долгожданного фильма «Вызова» ее родители серьезно заболели. Они слегли с коронавирусом, поэтому не смогли посетить 12 апреля премьеру.

Однако это удалось исправить на днях. Юлия вместе с мамой, отчимом и двумя дочками побывала в ГУМЕ. Там они вместе посмотрели популярную кинодраму, снятую в космосе.

Для меня это был очень важный день. Фильм наконец-то посмотрели мои родители, которые не смогли приехать 12 апреля, поскольку слегли с ковидом, - поведала Пересильд.

По словам актрисы, наследницы Анна и Мария посмотрели картину во второй раз.

Я очень рада. Сказали мне нужные слова. Вечер удался... Спасибо за горячие, эмоциональные отзывы, любимые зрители!!! Благодарю, желаю всем хорошего просмотра, - добавила 38-летняя артистка.