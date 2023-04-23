Певица и актриса Кристина Орбакайте анонсировала новые выступления в Европе. О планах дочери Примадонны стало известно сегодня.

В ближайшее время старшая наследница Аллы Пугачёвой планирует выступит в Германии. Всего артистка посетит с музыкальным шоу семь немецких городов. У Кристины запланирован гастрольный тур, который стартует 29 апреля.

Примечательно, что исполнительница даст концерт перед немцами 9 мая, когда в России отмечается День Победы. Что касается стоимости билетов на выступление, то она начинается от 35 евро. Самый дорогой обойдется зрителю в 129 евро.

Нужно напомнить, что специально ко дню рождения Аллы Борисовной Кристина Орбакайте выпустила новую композицию "Алла будет петь".

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