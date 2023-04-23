Ксения Собчак потрясла Свету из Иваново новой выходкой: «Бросилась убегать»

Ксения Собчак появилась в столичном кинотеатре. Она решила с сыном Платоном посмотреть мультик. На выходе светскую львицу встретила​ Света из Иваново (Светлана Курицына), которая проводит съемки сюжетов о жизни звезда. Заметив давнюю знакомую, телеведущая захотела задать несколько вопросов.

Ксения, как вам мультик? - спросила Курицына.

Никак, - грубо фыркнула Ксения, изменившись в лице.

Собчак бросилась убегать, но Света последовала за ней. Журналистка ускорилась, дав четко понять, что не хочет откровенничать.

Прекратите снимать! Я не хочу! - заорала теледива.

Светлана от такой реакции опешила. Видимо, такой выходки она не ждала. Ведь когда-то Курицына исполнила просьбу Собчак сняться в ее программе. Света из Иваново очень не любит давать интервью, но согласилась прийти на разговор к Ксюше.