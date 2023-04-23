Лауреатов XXIX национальной театральной премии «Золотая маска» назвали в Москве

Контрнаступление ВС Украины непременно состоится. Можно сколь угодно гадать, по какому сценарию, каким образом и по каким направлениям. Это будет
Эстрадная певица Лайма Вайкуле на днях шокировала заявлением. Она сообщила, что памятники погибшим советским солдатам во времена Великой
Украинские военнослужащие пожаловались на то, что они ожидали от поставленной НАТО техники намного большего. Также ВСУ опубликовали кадры
У Максима Галкина (ризнан иноагентов) были затяжные гастроли в Германии и США. Из-за этого юморист не смог даже отпраздновать день рождения
33-летнего певца Динара Рахматуллина обнаружили мертвым в одной из музыкальных звукозаписывающих студий Татарстана. Об этом вчера вечером сообщило
В модном ресторане «Чайка» вчера прошла белая вечеринка журнала «КиноРепортер» в рамках 45-го Московского международного кинофестиваля. На ней
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выразил готовность стать посредником в переговорах между главой переходного военного совета Абдель Фаттахом
Заразность кори выше 90%. Это значит, что каждый инфицированный человек заражает 9 из 10 человек, которые не переболели болезнью в детстве, не были
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал материал газеты The Washington Post. Он объяснил, почему статью изменили, несмотря на то,
В Адмиралтейском районе Северной столицы сегодня, в четверг, произошел пожар. Огнем охватило 4-комнатную коммунальную квартиру в доме № 15 на 6-й