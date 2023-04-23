Лауреатов XXIX национальной театральной премии «Золотая маска» назвали в Москве

На мероприятии отметили мюзикл «Три товарища» от Пермского академического «Театр-Театра», а также балет «Катарина, или Дочь разбойника» от Театра оперы и балета, и оперу «Мертвый город» (столичный театр «Новая опера» им. Колобова).

Победителями премии стал спектакль «Белая уточка» Государственного академического центрального театра кукол, а также постановка «Место, которого еще не было» Ксении Михеевой и Союза театральных деятелей РФ.