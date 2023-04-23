МК: Шуфутинский получил серьезную травму перед 75-летним юбилеем

Михаил Шуфутинский больше недели принимает поздравления с юбилеем. «Королю шансона» 13 апреля исполнилось 75 лет. Однако вечеринку по этому поводу артист организовал сегодня. Он собрал в московском ресторане самых близких людей. При этом певец прихрамывал. Как рассказа он МК, месяц назад получил травму ноги, последствия которой дают знать о себе до сих пор.

Я мастер падений. Забываю смотреть себе под ноги. Особенно тогда, когда на улице лед. Месяц назад таким образом навернулся. Нога до сих пор болит, поэтому прихрамываю. Но не останавливаюсь, продолжаю выступать. Недавно в Москве прошел большой юбилейный концерт.

Несмотря на травму, Шуфутинский не теряет оптимизма и не скрывает, что является счастливым человеком. Рядом с Михаилом – молодая жена, любимые дети и внуки.