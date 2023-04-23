МК: Соколова рассказала, что Козловскому предложили доказать свой патриотизм на Донбассе

Вокруг имени Данила Козловского не утихают скандалы. Многие подозревают актера в его антироссийской позиции. Артиста упрекают в том, что он уехал в США.

Популярный кинорежиссер РФ Вера Соколова отметила, что Козловского ждут на Донбассе для того, чтобы он смог там продемонстрировать свой истинный патриотизм перед народом.

«Конечно же, позиция Козловского удивила не только меня, но жителей Донбасса. Он 8 лет не обращал внимания на страдания людей», — сказала режиссер.

Соколова добавила, что недавно вернулась с Донбасса, где снимается документальная картина о молодежи. По словам кинодеятеля, здесь Данилу многие обсуждают. Также она подчеркнула, что в ДНР творческие студии продолжают работать, а культура там не пропала.