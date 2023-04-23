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Народный артист РФ Стас Михайлов раскритиковал призыв Вайкуле сносить памятники героям ВОВ

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Народный артист РФ Стас Михайлов раскритиковал призыв Вайкуле сносить памятники героям ВОВ
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Фото из открытых источников

Россияне возмутились недавними словами Лаймы Вайкуле. Певица выступила за демонтаж памятников героям ВОВ, отметив, что они не имеют никакой художественной ценности.

Российский певец Стас Михайлов отреагировал на такие высказывания артистки. Он заявил, что люди, отрицающие прошлое, не заслуживают на будущее.

"Считаю, люди, которые отказываются от прошлого, не имеют право на будущее. Все", — сказал исполнитель.

Михайлов призвал уважать подвиги предков и благодарить Бога за каждый день. Стас подчеркнул, что нужно просыпаться каждый день и говорить "спасибо" за жизнь. Также артист уверен, что если следовать таким принципам, все в жизни будет хорошо.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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